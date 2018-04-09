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В Ингушетии в 2018 году построят две новые школы для отмены обучения в две смены
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В Ингушетии в 2018 году построят две новые школы для отмены обучения в две смены 

ТАСС 58 минут назад
МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Семь школ почти на 3,5 тыс. мест построят в Ингушетии в 2018 году, это будет способствовать ликвидации обучения в две смены. Две школы будут введены до конца года, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию.
"В 2018 году предусмотрено строительство семи школ общей мощностью 3 492 места, из них два объекта — школа в селении Сурхахи на 504 места и школа в селении Мужичи на 320 мест — будут введены в эксплуатацию в 2018 году", — сказал Евкуров.
В 2016 году власти республики заявляли, что закрыли вопрос трехсменного образования в школах.
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