Департамент образования: школа самостоятельно устанавливает продолжительность каникул

Департамент образования разъяснил вопросы по срокам школьных каникул

В связи с вопросами родителей о сроках школьных каникул на следующий учебный год Департамент образования разъяснил, что сроки каникул устанавливаются школой ежегодно с учетом сложившихся традиций уклада школы.

Виктор Неумывакин. — Сроки каникул устанавливаются школой с учетом производственного календаря, требований СанПинов, в соответствии с режимом обучения школы (традиционный или модульный). Календарный график учебного времени устанавливает школа самостоятельно, который должен в полной мере обеспечивать, — сообщил начальник управления Управление реализации государственной политики в сфере образования Департамента образования города Москвы

Таким образом, Департамент устанавливает дату начала и рекомендует дату окончания учебного года (1 сентября и 31 мая). А школа самостоятельно устанавливает режим обучения и продолжительность дней каникул. Сроки на следующий учебный год устанавливаются школой ежегодно и публикуются на официальном сайте школы до наступления летних каникул.