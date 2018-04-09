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Департамент образования: школа самостоятельно устанавливает продолжительность каникул
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Департамент образования: школа самостоятельно устанавливает продолжительность каникул 

Вечерняя Москва 1 час назад
Департамент образования разъяснил вопросы по срокам школьных каникул
В связи с вопросами родителей о сроках школьных каникул на следующий учебный год Департамент образования разъяснил, что сроки каникул устанавливаются школой ежегодно с учетом сложившихся традиций уклада школы.
— Сроки каникул устанавливаются школой с учетом производственного календаря, требований СанПинов, в соответствии с режимом обучения школы (традиционный или модульный). Календарный график учебного времени устанавливает школа самостоятельно, который должен в полной мере обеспечивать, — сообщил начальник управления Управление реализации государственной политики в сфере образования Департамента образования города Москвы Виктор Неумывакин.
Таким образом, Департамент устанавливает дату начала и рекомендует дату окончания учебного года (1 сентября и 31 мая). А школа самостоятельно устанавливает режим обучения и продолжительность дней каникул. Сроки на следующий учебный год устанавливаются школой ежегодно и публикуются на официальном сайте школы до наступления летних каникул.
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