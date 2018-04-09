В центре «Самбо-70» прошел праздник первоклассников

В центре спорта и образования «Самбо-70» ученики первых классов простились с азбукой. Мероприятие прошло в рамках Недели начальной школы.

«Это традиционный праздник первоклассников», — сообщается на сайте центра — «каждый год учащиеся 2-4 классов устраивают для своих младших друзей блиц-опросы, загадки и другие веселые конкурсы. В конце праздника все получили памятные подарки».

Директор общеобразовательной школы Тамара Николаевна Луговских поздравила ребят с этим замечательным и важным днём в их жизни и пожелала родителям почаще водить своих детей в книжные магазины, где они сами смогут выбрать понравившуюся книгу.