Школьники из Текстильщиков заняли первое место на межрайонных «Президентских состязаниях»

Учащиеся школы №654 имени Фридмана стали лидерами XIX Межрайонных соревнований «Президентские состязания» среди воспитанников общеобразовательных учреждений ЮВАО. Об этом рассказали в администрации школы.

— Соревнования включают пять видов упражнений — челночный бег 3 по 10, подтягивание и отжимание для девочек, подтягивание и упражнения на пресс за 30 секунд для мальчиков, прыжки в длину с места, упражнения на гибкость. Итоговым считается средний общий результат по шести лучшим показателям среди мальчиков и девочек. Все результаты суммируются, и определяется победитель. В командном зачете в справедливой борьбе 2 «Е» класс занял первое место в ЮВАО, — пояснил представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)