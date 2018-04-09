Первоклассники «Самбо-70» попрощались с азбукой

На прошедшей неделе в актовом зале «Самбо-70» прошел традиционный праздник первоклассников «Прощание с азбукой».

«Главными зрителями праздника», — сообщается на сайте центра сорта и образования «Самбо-70» — «стали родители первоклассников и сотрудники школы, которые получили настоящее удовольствие от столь доброго и очень трогательного представления, в котором приняли участие все учащиеся первых классов центра».

Первоклашки активно принимали участие в конкурсах, которые им устроили учащиеся 2-4х классов — блиц-опросы, загадки, составление слов из букв. В финале все исполнили песню об азбуке. В конце праздника все получили памятные подарки — грамоту и книгу.