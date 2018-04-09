Ещё
Первоклассники «Самбо-70» попрощались с азбукой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первоклассники «Самбо-70» попрощались с азбукой 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
На прошедшей неделе в актовом зале «Самбо-70» прошел традиционный праздник первоклассников «Прощание с азбукой».
«Главными зрителями праздника», — сообщается на сайте центра сорта и образования «Самбо-70» — «стали родители первоклассников и сотрудники школы, которые получили настоящее удовольствие от столь доброго и очень трогательного представления, в котором приняли участие все учащиеся первых классов центра».
Первоклашки активно принимали участие в конкурсах, которые им устроили учащиеся 2-4х классов — блиц-опросы, загадки, составление слов из букв. В финале все исполнили песню об азбуке. В конце праздника все получили памятные подарки — грамоту и книгу.
Наш Теплый стан: последние новости
В школе № 1507 состоялся фестиваль талантов Юные инспекторы движения школы № 1507 приняли участие в конкурсе Второклассники из школы № 1101 получили награду на сцене Концертного зала Московского Дворца пионеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия126
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии310
Степаненко покидает Россию63
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение