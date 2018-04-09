В воронежском ЖК «Олимпийский» построят школу 

Работы начнутся уже в 2018 году. Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для строительства школы на 1101 место в жилом массиве «Олимпийский» в четверг, 5 апреля. Максимальная стоимость объекта — почти 575 млн рублей, говорится в аукционной документации. Работы пройдут за счёт федеральных средств и консолидированного бюджета Воронежской области. Заказчиком выступает городское управление строительной политики. Победителю торгов предстоит разработать рабочую документацию, выполнить 3D-визуализацию и дизайн интерьеров типовых помещений и общественных зон, дизайн-проект интерьера входной группы, вестибюля, столовой, спортивных залов, актового зала, коридоров. Согласно договору, подрядчик также должен обустроить подъезды к школе, наружное освещение, благоустроить и озеленить территорию у школы. Работы пройдут в четыре этапа. Согласно аукционной документации, первый начнётся уже в мае и завершится в августе 2018 года, второй продлится с сентября по декабрь, третий — с января по апрель 2019 года, четвертый — с мая по август 2019-го. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 апреля, победителя определят 27 апреля. Нехватка школы в «Олимпийском» ощущается остро. Перед началом учебного года родители штурмовали школу №102 в соседнем ЖК — «Московском квартале». За ней закреплены 38 многоэтажек из ЖК «Московский квартал», «Олимпийский» и «Ботанический сад», улицах Шишкова и Ломоносова, а также все дома на двух переулках. По подсчётам родителей, это более 15 тыс. квартир. Новая школа рассчитана на 1224 места, а первые классы могут принять только 210 учеников. Родители предположили, что всем мест не хватит, поэтому выстроились в очередь к новой школе за двое суток до начала приёма документов. В день подачи заявлений ночевавшие у школы родители поставили два живых щита. Как проходил приём документов в школу и сработал ли план родителей, читайте здесь. Екатерина Трещикова