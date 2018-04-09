Ещё
В воронежском ЖК «Олимпийский» построят школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежском ЖК «Олимпийский» построят школу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы начнутся уже в 2018 году. Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для строительства школы на 1101 место в жилом массиве «Олимпийский» в четверг, 5 апреля. Максимальная стоимость объекта — почти 575 млн рублей, говорится в аукционной документации. Работы пройдут за счёт федеральных средств и консолидированного бюджета Воронежской области. Заказчиком выступает городское управление строительной политики. Победителю торгов предстоит разработать рабочую документацию, выполнить 3D-визуализацию и дизайн интерьеров типовых помещений и общественных зон, дизайн-проект интерьера входной группы, вестибюля, столовой, спортивных залов, актового зала, коридоров. Согласно договору, подрядчик также должен обустроить подъезды к школе, наружное освещение, благоустроить и озеленить территорию у школы. Работы пройдут в четыре этапа. Согласно аукционной документации, первый начнётся уже в мае и завершится в августе 2018 года, второй продлится с сентября по декабрь, третий — с января по апрель 2019 года, четвертый — с мая по август 2019-го. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 апреля, победителя определят 27 апреля. Нехватка школы в «Олимпийском» ощущается остро. Перед началом учебного года родители штурмовали школу №102 в соседнем ЖК — «Московском квартале». За ней закреплены 38 многоэтажек из ЖК «Московский квартал», «Олимпийский» и «Ботанический сад», улицах Шишкова и Ломоносова, а также все дома на двух переулках. По подсчётам родителей, это более 15 тыс. квартир. Новая школа рассчитана на 1224 места, а первые классы могут принять только 210 учеников. Родители предположили, что всем мест не хватит, поэтому выстроились в очередь к новой школе за двое суток до начала приёма документов. В день подачи заявлений ночевавшие у школы родители поставили два живых щита. Как проходил приём документов в школу и сработал ли план родителей, читайте здесь. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежском опорном вузе подвели итоги конкурса «Лучшая комната общежития» На воронежском юрфаке ВГУ прошли обыски: задержан заместитель декана Президент Московской школы управления «Сколково» выступил с лекцией в Воронежском опорном университете
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия126
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии310
Степаненко покидает Россию63
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
30:21
В столице выбрали 200 участников «Музыки в метро»
Новости Москвы
04:38
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Общество
01:30
Скорость транспорта в столице выросла на 12%
Новости Москвы Экономика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение