Курсы организованы в рамках городской программы «Активное долголетие» В одном из филиалов центра культуры «Спутник», который расположен на улице Яснополянской…

Встречи родителей семиклассников и педагогов состоялись в школе №777, которая расположена в Рязанском районе. Участники встреч поговорили на тему проекта «Предпрофильная школа — 2018». Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова — Разговор шел о результатах мониторинга предпрофессиональных интересов обучающихся и о планировании дальнейшей образовательной траектории. Напоминаем, что классные руководители до 15 мая ждут от родителей заявления о выборе предпрофильного направления обучения, — добавила Мария Смирнова. Школа №777 расположена по адресу улица Маевок, 4. (мю)