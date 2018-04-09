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Курсы организованы в рамках городской программы «Активное долголетие» В одном из филиалов центра культуры «Спутник», который расположен на улице Яснополянской…
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Курсы организованы в рамках городской программы «Активное долголетие» В одном из филиалов центра культуры «Спутник», который расположен на улице Яснополянской… 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Встречи родителей семиклассников и педагогов состоялись в школе №777, которая расположена в Рязанском районе. Участники встреч поговорили на тему проекта «Предпрофильная школа — 2018». Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
— Разговор шел о результатах мониторинга предпрофессиональных интересов обучающихся и о планировании дальнейшей образовательной траектории. Напоминаем, что классные руководители до 15 мая ждут от родителей заявления о выборе предпрофильного направления обучения, — добавила Мария Смирнова.
Школа №777 расположена по адресу улица Маевок, 4. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
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