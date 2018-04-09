Школьница из Рязанского стала призером конкурса «История моей семьи в истории России» 

Управа Рязанского района: последние новости

Воспитанники одной из школ Рязанского приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет»

Курсы организованы в рамках городской программы «Активное долголетие» В одном из филиалов центра культуры «Спутник», который расположен на улице Яснополянской в Рязанском районе, начались танцевальные занятия для представителей старшего поколения в рамках