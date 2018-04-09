Школьница из Рязанского стала призером конкурса «История моей семьи в истории России» 

Воспитанница школы №2090 имени Паперника стала призером городского конкурса мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Наша ученица восьмого класса стала призером городского этапа с рассказом о личном вкладе своего прадеда, Героя Советского Союза Дмитрия Денисова, в историю нашей страны, — сообщил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)