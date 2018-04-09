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Олимпиада по химии среди студентов техникумов состоится в Нижегородской области
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Олимпиада по химии среди студентов техникумов состоится в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Олимпиада по химии среди студентов 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования состоится на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» (г. Кстово, ул. Школьная, д.14) 11 апреля в 09:30. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Олимпиада проводится по двум номинациям: неорганическая химия и органическая химия, и включает в себя 2 этапа — выполнение теоретической части (решение задач) и практической работы (проведение опытов).
На Олимпиаду заявлено 50 участников из 32 ПОО Нижегородской области.
Победители и призеры олимпиады, а также их преподаватели будут награждены призами и ценными подарками.
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