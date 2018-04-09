Олимпиада по химии среди студентов техникумов состоится в Нижегородской области

Олимпиада по химии среди студентов 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования состоится на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» (г. Кстово, ул. Школьная, д.14) 11 апреля в 09:30. Об этом сообщает министерство образования , науки и молодежной политики Нижегородской области

Олимпиада проводится по двум номинациям: неорганическая химия и органическая химия, и включает в себя 2 этапа — выполнение теоретической части (решение задач) и практической работы (проведение опытов).

На Олимпиаду заявлено 50 участников из 32 ПОО Нижегородской области.

Победители и призеры олимпиады, а также их преподаватели будут награждены призами и ценными подарками.