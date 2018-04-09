У абитуриенток с детьми будет преимущество при поступлении в вузы

Новостное агентство РБК сообщает, что на федеральном портале нормативных актов опубликован проект изменений в порядок приема на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Женщины с детьми получат преимущество при поступлении в вузы: им будут начисляться дополнительные проходные баллы.

В проекте говорится: «Не более трех баллов может быть начислено не имеющим высшего образования женщинам с детьми. При этом женщине должно исполниться 23 года не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием». Это значит, что поступающая в вуз женщина должна быть моложе 23 лет на момент сдачи вступительных экзаменов.

Читайте также:

Тест: Кто ты из героев «Приключений Опасного Малого» и «Опасного Генри»?

Мой ребенок пропал — что делать? Подробная инструкция от мамы, с которой такое произошло