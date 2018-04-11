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Работа для выпускников вузов! Более 40 мест открыты в Дагестане для учителей родного языка
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Работа для выпускников вузов! Более 40 мест открыты в Дагестане для учителей родного языка 

Mirmol.ru 1 час назад
43 свободных рабочих места доступны для учителей родного языка в Дагестане. Об этом сообщают в министерстве образования и науки республики.
В частности, большая нехватка учителей родных языков отмечена в Кизляре (12 вакантных мест).
Специалисты считают, что дефицит учителей связан с недостаточной учебно-методической базой и квалифицированными специалистами по родным языкам.
Привлечение выпускников вузов на имеющиеся вакансии министерство образования региона считает эффективным методом решения проблемы.
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