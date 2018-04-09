Учителя со 180-летним стажем покажут, кто лучший на Ямале

Сегодня, 9 апреля, в Тарко-Сале Пуровского района состоится торжественная церемония открытия конкурса педагогического мастерства «Учитель года Ямала 2018». Мероприятие пройдет в Культурно-спортивном комплексе «Геолог».

Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный специалист отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Татьяна Шевяхова, в нем примут участие 13 педагогов, ставших победителями муниципальных этапов конкурса. Их средний возраст составляет 37 лет, а общий педагогический стаж — 180 лет.

Уже с завтрашнего дня учителя приступят к испытаниям. Так, 10 апреля они представят визитные карточки и примут участие в методическом семинаре. 11 апреля пройдут конкурсные уроки. 12 апреля — мастер-классы, педагогический совет и защита педагогических проектов. 13 апреля — круглый стол образовательных политиков.

Напомним, по традиции конкурс проходит на родине абсолютного победителя. В прошлом году им стала учитель истории и обществознания средней школы деревни Харампур Пуровского района Дарья Пихтовникова.