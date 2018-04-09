Ещё
Учителя со 180-летним стажем покажут, кто лучший на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учителя со 180-летним стажем покажут, кто лучший на Ямале 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 9 апреля, в Тарко-Сале Пуровского района состоится торжественная церемония открытия конкурса педагогического мастерства «Учитель года Ямала 2018». Мероприятие пройдет в Культурно-спортивном комплексе «Геолог».
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный специалист отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Татьяна Шевяхова, в нем примут участие 13 педагогов, ставших победителями муниципальных этапов конкурса. Их средний возраст составляет 37 лет, а общий педагогический стаж — 180 лет.
Уже с завтрашнего дня учителя приступят к испытаниям. Так, 10 апреля они представят визитные карточки и примут участие в методическом семинаре. 11 апреля пройдут конкурсные уроки. 12 апреля — мастер-классы, педагогический совет и защита педагогических проектов. 13 апреля — круглый стол образовательных политиков.
Напомним, по традиции конкурс проходит на родине абсолютного победителя. В прошлом году им стала учитель истории и обществознания средней школы деревни Харампур Пуровского района Дарья Пихтовникова.
ИА Север-Пресс: последние новости
Ямальские школьники смогут пополнить знания по физике у питерских специалистов Нюансы разработок в Арктике. Студенты предлагают новые решения Сегодня ВКонтакте выпускников научат «химичить» на ЕГЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия126
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии310
Степаненко покидает Россию63
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
30:21
В столице выбрали 200 участников «Музыки в метро»
Новости Москвы
04:38
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Общество
01:30
Скорость транспорта в столице выросла на 12%
Новости Москвы Экономика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение