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Механик электромобилей, игропедагог и дизайнер виртуальных миров — профессии будущего предложили изучать в 28-й школе Владивостока
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Механик электромобилей, игропедагог и дизайнер виртуальных миров — профессии будущего предложили изучать в 28-й школе Владивостока 

Prim.News 2 часа назад
Разработан специальный проект.
Во владивостокской школе № 28 запускают проект «Центр профессиональных проб 100 дорог». Его задача — подготовить школьников к осознанному выбору специальности. Для этого им предложат попробовать себя в различных профессиях будущего.
Так, для учеников 8-11-х классов придуманы следующие специальности: игропедагог, дизайнер виртуальных миров, медиатор социальных конфликтов, координатор образовательной онлайн-платформы, механик электромобилей, менеджер по кросс-культурной коммуникации. Разработчики программы уверены, что игропедагоги в будущем будут необходимы в детских садах (медиаторы конфликтов уже сегодня востребованы в школах), а менеджеры по кросс-культурной коммуникации научат людей из разных стран общаться с помощью специальных жестов, не зная языка.
Занятия будут проходить во внеурочное время, их посещение свободное. Со старшеклассниками будут заниматься педагоги и психолог. Запланированы и мастер-классы от успешных специалистов, работающих в подобных сферах.
При создании проекта «Центр профессиональных проб 100 дорог» специалисты 28-й школы сделали обзор педагогических практик и опыта других образовательных организаций, в частности опыт создания проекта «Кидбург» в Китае, Германии и Калининграде. Одной из главных целей было разработать такой список профессий, которые были бы интересны каждому.
«Все профессии должны лежать в сфере потребностей и интересов детей. Только при этом условии возникает желание придумывать идеи и воплощать их в жизнь», — говорит Ирина Головина, заместитель директора школы № 28, один из разработчиков программы.
Проект начнет работать в новом учебном году. Его запуск планируют совместить с днем рождения школы 28 октября. До этого будут проведены классные часы «Примерь на себя профессию».
Создание «Центра профессиональных проб 100 дорог» стало возможным благодаря городскому конкурсу грантов. Он проводится в краевой столице с целью поощрения учреждений, внедряющих и распространяющих инициативные проекты, направленные на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста педагогических кадров как условия для повышения качества образования. Ежегодно по результатам конкурса школы-победители получают денежные гранты (четыре школы — по 700 тысяч рублей, четыре — по 800 тысяч рублей и четыре — по 1 миллиону рублей) на реализацию предоставленного на конкурс проекта деятельности. Школа № 28 стала одним из победителей в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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