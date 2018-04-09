Механик электромобилей, игропедагог и дизайнер виртуальных миров — профессии будущего предложили изучать в 28-й школе Владивостока

Разработан специальный проект.

Во владивостокской школе № 28 запускают проект «Центр профессиональных проб 100 дорог». Его задача — подготовить школьников к осознанному выбору специальности. Для этого им предложат попробовать себя в различных профессиях будущего.

Так, для учеников 8-11-х классов придуманы следующие специальности: игропедагог, дизайнер виртуальных миров, медиатор социальных конфликтов, координатор образовательной онлайн-платформы, механик электромобилей, менеджер по кросс-культурной коммуникации. Разработчики программы уверены, что игропедагоги в будущем будут необходимы в детских садах (медиаторы конфликтов уже сегодня востребованы в школах), а менеджеры по кросс-культурной коммуникации научат людей из разных стран общаться с помощью специальных жестов, не зная языка.

Занятия будут проходить во внеурочное время, их посещение свободное. Со старшеклассниками будут заниматься педагоги и психолог. Запланированы и мастер-классы от успешных специалистов, работающих в подобных сферах.

При создании проекта «Центр профессиональных проб 100 дорог» специалисты 28-й школы сделали обзор педагогических практик и опыта других образовательных организаций, в частности опыт создания проекта «Кидбург» в Китае , Германии и Калининграде . Одной из главных целей было разработать такой список профессий, которые были бы интересны каждому.

«Все профессии должны лежать в сфере потребностей и интересов детей. Только при этом условии возникает желание придумывать идеи и воплощать их в жизнь», — говорит Ирина Головина, заместитель директора школы № 28, один из разработчиков программы.

Проект начнет работать в новом учебном году. Его запуск планируют совместить с днем рождения школы 28 октября. До этого будут проведены классные часы «Примерь на себя профессию».