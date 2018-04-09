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Сбербанк примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности
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Сбербанк примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Стартовала четвертая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Проект в очередной раз активно поддерживает ПАО Сбербанк. Во всех шести областях Центрального Черноземья пройдут мероприятия, инициированные сотрудниками Центрально-Черноземного банка. Это лекции, конкурсы, вебинары, познавательные экскурсии в подразделения банка для школьников и студентов, а также семинар «Финансовое воспитание начинается в семье» и другие мероприятия для родителей.
— Сбербанк — социально ориентированная компания, для которой важно повышать уровень финансовой грамотности и культуры подрастающего поколения, — подчеркнул Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. — Мы традиционно принимаем активное участие в подобных проектах и акциях.
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности школьников и студентов познакомят с такими понятиями, как «бюджет», «финансовое планирование расходов», научат грамотно распоряжаться денежными средствами. Для юных финансистов будут организованы экскурсии в «Офис будущего», VIP-офис, Учебный центр ЦЧБ ПАО Сбербанк и другие подразделения. Кроме того, представители бизнес-управлений компании отправятся в общеобразовательные школы и вузы, где прочтут лекции и проведут финансовые игры.
— Финансовая грамотность — важнейший жизненный навык, и интегрирование бизнеса в данный процесс решает важную задачу — информирование населения и подрастающего поколения о финансовых терминах и понятиях с профессиональной точки зрения, — подчеркнула директор Управления прямых продаж ЦЧБ ПАО Сбербанк Екатерина Туманова.
В прошлом году только в Воронеже участие в мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности приняли свыше 60 тысяч школьников, а при поддержке сотрудников Центрально-Черноземного банка было проведено более 3 тыс. активностей. В этом году к проекту планируется привлечь еще больше детей и молодежи.
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