Ещё
Крымских детей научат финансовой грамотности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымских детей научат финансовой грамотности 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Крыму стартуют мероприятия, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство финансов Республики.
"В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в нашей стране с 9 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи", — рассказала министр финансов РК Ирина Кивико.
Уроки финансовой грамотности пройдут в большинстве муниципалитетов Крыма. Кроме того, 12 апреля в 8.30 министр финансов РК Ирина Кивико проведет отдельный урок для студентов агропромышленного колледжа.
РИА Новости Крым: последние новости
Центробанк отозвал лицензию у крымского банка "ВВБ" Заслуженная артистка РФ Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет Военные не выпустили экипаж "Норда" с Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию80
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты770
Россия ответила на переезд Скрипалей в США182
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»28
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение