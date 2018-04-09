Крымских детей научат финансовой грамотности

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым . С 10 апреля в Крыму стартуют мероприятия, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство финансов Республики.

Уроки финансовой грамотности пройдут в большинстве муниципалитетов Крыма. Кроме того, 12 апреля в 8.30 министр финансов РК Ирина Кивико проведет отдельный урок для студентов агропромышленного колледжа.