Бульвар Гоголя в Ижевске вошел в реестр лучших практик благоустройства

Ижевск. Удмуртия . Бульвар Гоголя в Ижевске вошел в реестр лучших практик благоустройства в стране. В список вошли 125 проектов, сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии.

Бульвар попал в реестр под номинацией «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».

Напомним, обновление бульвара проходило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию начали благоустраивать еще в 2014 году. Строительство приходилось неоднократно останавливать для внесения в проект корректировок из-за активности горожан. Кроме того, на бульваре проходили одиночные пикеты из-за начала строительства офисного центра на территории бульвара.

Какое-то время бульвар существовал в привычном для многих горожан состоянии, а осенью 2015 бывший глава республики Александр Соловьев заявил, что на благоустройство потребуется 50 млн рублей. Реконструкцию должны были начать в 2016 году. Проект несколько раз обсуждали в ходе публичных слушаний. Официальное открытие бульвара состоялось лишь 4 ноября 2017 года.

Отметим, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Удмуртии планируется благоустроить 87 дворов и общественных пространств. На эти цели республика выделит 65 млн рублей, а из федерального бюджета будет направлено 280 млн руб.