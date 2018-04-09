В начальных классах школы села Георгиевка занимаются робототехникой

В дошкольном возрасте познавательное развитие во многом зависит от созданной развивающей среды. Для этого в Георгиевском детском саду используется каждый уголок, вплоть до лестничных пролетов. «Сказочный переполох», «Увлекательное путешествие колобка», «Ребенок в мире профессий», «Улица без опасностей» — все проекты предметно-пространственной среды интерактивные. Знакомясь с ними, дети играют. Эти игры, работа на метеоплощадке, на огороде выливаются в первые успешные научно-практические работы. Так, в этом году на окружном конкурсе воспитанник с проектом «Откуда в хлебе дырочки?» занял второе место.

Третий год Георгиевская школа осуществляет апробацию компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания, которая серьезно стимулирует познавательное развитие школьников. С начальных классов с детьми занимаются робототехникой. В рамках сотрудничества школы с Самарским госуниверситетом и Поволжской социально-педагогической академией учащиеся старших классов под руководством научных сотрудников вузов выполняют научно-практические работы.