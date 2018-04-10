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Пробы воды в школе на Урале, где госпитализировали детей, проверят повторно
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Пробы воды в школе на Урале, где госпитализировали детей, проверят повторно 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области во вторник повторно взяли пробы воды и воздуха из помещений школы в Нагайбакском районе, откуда были госпитализированы 6 апреля более 10 школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
По данным следствия, 6 апреля из школы в Нагайбакском районе были госпитализированы 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Кроме того, свою проверку организовала прокуратура области.
Пробы питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели и пробы воздуха на 29 химических соединений, взятые в школе 6 апреля, показали, что все соответствует гигиеническим нормам.
"В настоящее время школа остается закрытой, учащиеся продолжают получать образование дистанционно. Новых случаев заболеваний, жалоб на ухудшение здоровья у школьников нет. Во вторник специалисты управления Роспотребнадзора по области повторно взяли пробы воды и воздуха из помещений школы", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в лечебном учреждении остается одна школьница с признаками ОРВИ. Она напомнила, что по данным на понедельник в больнице находились двое школьников.
Ранее министр общественной безопасности региона Евгений Савченко отмечал, что пробы воздуха соответствуют нормативам.
В пресс-службе министерства образования и науки региона сообщали, что ЧП в школе произошло, когда там проходила линейка. Именно на линейке некоторые учащиеся пожаловались на ухудшение самочувствия.
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