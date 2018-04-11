Глава региона поставил задачи по развитию здравоохранения и образования

Комментируя послание главы региона ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников отметил поставленные Дмитрием Азаровым конкретные задачи по решению проблем в сфере здравоохранения.

Геннадий Котельников считает, что сегодня самая большая проблема в сфере здравоохранения губернии — нехватка медицинских кадров. В первую очередь, до сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положительные результаты уже дала федеральная программа «Земский врач», по условиям которой медики получают подъемные в размере одного миллиона рублей. Но все равно врачей на селе недостаточно.

По мнению Геннадия Котельникова, главная проблема — не в заработной плате, а в том, что неправильно построена социальная сфера на селе: «Медики хотят работать по специальности, но они не хотят жить в сельской местности. Более того, ребята, которые приехали учиться к нам из сел по целевому приему, после окончания вуза возвращаться назад не хотят. Вся эта ситуация приводит к тому, что на селе не хватает как узких специалистов, так и специалистов общей практики. В ближайшее время мы этот вопрос обсудим со всеми главврачами области. Сегодня перед нами глава региона поставил конкретные задачи, которые нам предстоит решить в сфере здравоохранения».

Несмотря на обозначенные проблемы, Самарская область за последние годы сделала серьезный шаг вперед по обеспечению граждан высококвалифицированной медицинской помощью, отметил Геннадий Котельников: «Сегодня губерния оснащена современным медицинским оборудованием, построены новые медучреждения — госпиталь „Мать и Дитя“, ПЭТ-центр, заработали несколько новых поликлиник».

Комментируя слова Дмитрия Азарова о высоком уровне работы СамГМУ как в подготовке молодых кадров, так и в научной сфере, Геннадий Котельников сказал: «За четыре года мы создали новую междисциплинарную структуру, где работают 128 человек. Это высококвалифицированные инженеры, специалисты IT-технологий. Это очень важно для медицинской сферы. Также мы создали целый фармацевтический кластер. Изначально в него входило 14 организаций, теперь — 65. У нас был разработан уникальный обучающий интерактивный стол „Пирогов“. Аналогов именно такого высокого уровня пока нигде нет. А те, которые есть, — в три-четыре раза дороже нашего стола. Наш вуз всегда получает поддержку со стороны области, и это тоже очень важно для нас».

Ольгой Васильевой. В свою очередь председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев отметил, что в послании прозвучали четыре главные задачи, которые необходимо реализовать в системе образования: строительство новых школ, развитие электронных школ, развитие детской физкультуры и спорта и инклюзивное образование. Эти задачи ранее были поставлены министром образования РФ

«Сегодня очень важно обратить внимание на развитие инклюзивного образования. Разрушить границы между детьми-инвалидами и не инвалидами. Сегодня эти задачи выполняются только в двух новых школах — в микрорайонах Южный город и Крутые ключи», — прокомментировал Алексей Дегтев.

Председатель гордумы считает, что необходимо обратить пристальное внимание на результаты реформы системы местного самоуправления: «Когда проходила реформа МСУ, я открыто говорил: если у нас нет ресурсов для выполнения таких масштабных задач, то она не даст должного результата. Сегодня, спрашивая у жителей, знают ли они своего депутата, получаешь отрицательный ответ. Депутаты райсоветов по факту не имеют своих приемных и помощников, в результате работа не приносит должного эффекта».

Он обозначил, что Дмитрий Азаров в послании отметил необходимость анализа работы реформы МСУ: «Положительный опыт мы должны использовать и дальше. Но если что-то не получилось, то возможно, нужно вовремя остановиться. Особенно если опыт признан неэффективным и работает не на интересы жителей».

Также председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев отметил, что к подготовке программного документа были привлечены не только чиновники, но и депутатский корпус, представители общественности и простые граждане.

«Дмитрий Игоревич четко обозначил свою позицию: подготовка послания должна пройти открыто. Сегодня в выступлении он подтвердил свою позицию», — сказал Алексей Дегтев.