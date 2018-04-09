Школа поселка Кинельский работает в тесной связке с детским садом «Березка»

Местная СОШ работает в единой связке со своими структурными подразделениями — детским садом и Центром детского творчества. Объединившись шесть лет назад, эти учреждения поставили перед собой цель — добиться полной преемственности дошкольного, общего и дополнительного образования. И достигли ее. Развивающее, познавательное обучение начинается в детском саду, продолжается в школе и на всех этапах взросления ребенка сопровождается педагогами ЦДТ.