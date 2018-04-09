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Школа поселка Кинельский работает в тесной связке с детским садом «Березка»
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Школа поселка Кинельский работает в тесной связке с детским садом «Березка» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Местная СОШ работает в единой связке со своими структурными подразделениями — детским садом и Центром детского творчества. Объединившись шесть лет назад, эти учреждения поставили перед собой цель — добиться полной преемственности дошкольного, общего и дополнительного образования. И достигли ее. Развивающее, познавательное обучение начинается в детском саду, продолжается в школе и на всех этапах взросления ребенка сопровождается педагогами ЦДТ.
Директор школы Ирина Зиятдинова, старший воспитатель детского сада Ольга Рябова и начальник ЦДТ Ольга Петрухина работают в полном взаимопонимании. Воспитанники «Березки» посещают в СОШ школу дошкольника, где развивают грамотность, математические способности, изучают английский, компьютерную азбуку, рисуют. Большинство из них остаются учиться в Кинельской школе и успешно продолжают свое всестороннее развитие.
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