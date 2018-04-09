Учеба в комфорте: в Азербайджане открылись модульные школы

Азербайджане закрывают аварийные школы. Вместо них возводят модульные учебные заведения. Строятся они быстро, со всеми необходимыми коммуникациями. Есть у таких зданий и другие плюсы. Какие именно, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Рамиля Тагиева.

На сборы по утрам теперь уходит меньше времени. Джамал и Пярвин торопятся: хотят поскорее сесть за свои парты в новой школе.

«Школа рядом с домом. Мы очень рады, что с этого года наши дети учатся в новой школе. Это модульная школа со всем новым оборудованием. Здесь созданы все условия», — отметила местная жительница Гюльзар Мамедова.

Прошлой зимой Пярвин часто болела: в старых классах было холодно. Здание 1967 года постройки признали аварийным. В новом помещении тепло, несмотря на то, что школа — модульная.

«Раньше приходилось сидеть в куртке и в шапке. Да и здание было старое», — посетовала ученица 4-го класса Парвин Мамедова.

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Главное отличие новой школы — быстрое возведение. Сейчас здесь действуют 12 классов. На занятия ходят 126 учеников. В здании есть все коммуникации.

«В этой современной школе имеется новейшее оборудование и новоизобретенная отопительная система. Это нас вдохновляет и повышает чувство ответственности. За все эти удобства, предоставленные нам, мы благодарим президента страны Ильхама Алиева , а также вице-президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву», — заявил директор школы Игбал Мамедов.

Такую школу можно поставить практически в любом районе: небольшое здание подойдет и для горных сел. При необходимости можно сделать перепланировку. Например, добавить количество классов, если учеников станет больше. Год назад президент Азербайджана дал распоряжение до 2019 года во всех регионах страны заменить аварийные школы на модульные.

Таких учебных заведений в Шемахинском районе три. Всего в Азербайджане на сегодняшний день возведено 60 модульных школ в разных регионах.

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