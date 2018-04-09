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В КемГУ напишут диктант, посвященный 100-летию Кемерова
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В КемГУ напишут диктант, посвященный 100-летию Кемерова 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В опорном ВУЗе Кузбасса пройдет исторический диктант, посвященный вековому юбилею областного центра.
Как сообщает пресс-служба ВУЗа, в диктанте могут принять участие все граждане Российской Федерации, владеющие русским языком вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Исторический диктант посвящен 100-летию Кемерова. Участники выполнят ряд заданий и проверят знания по истории города.
Мероприятие пройдет на базе Кемеровского госуниверситета 15 апреля. Начало в 11:00 часов, вход свободный.
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