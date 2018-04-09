В КемГУ напишут диктант, посвященный 100-летию Кемерова 

В опорном ВУЗе Кузбасса пройдет исторический диктант, посвященный вековому юбилею областного центра.
Как сообщает пресс-служба ВУЗа, в диктанте могут принять участие все граждане Российской Федерации, владеющие русским языком вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Исторический диктант посвящен 100-летию Кемерова. Участники выполнят ряд заданий и проверят знания по истории города.
Мероприятие пройдет на базе Кемеровского госуниверситета 15 апреля. Начало в 11:00 часов, вход свободный.