Ещё
Губернаторскую стипендию будут получать лучшие студенты Приангарья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернаторскую стипендию будут получать лучшие студенты Приангарья 

АиФ Иркутск 32 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом на встрече с представителями студотрядов региона сообщил губернатор Сергей Левченко.
За счет средств областного бюджета лучшим студентам будут предоставляться ежемесячные денежные выплаты в размере пяти тысяч рублей. При этом выплату будут получать и первокурсники — победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской олимпиады, набравшие по результатам ЕГЭ 80 и более баллов, победители чемпионата WorldSkills Russia.
По словам Левченко, данная мера может стать дополнительным стимулом для абитуриентов, стимул поступать в вузы Иркутской области, а не уезжать в другие регионы.
АиФ Иркутск: последние новости
Ученик иркутской школы случайно ранил одноклассника ножом во время урока Иркутские страницы Рокоссовского. Слава полководца начиналась в Сибири В Иркутске собирают средства для спасения жизни 19-летнего студента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты287
Россия ответила на переезд Скрипалей в США50
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии39
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1581
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН880
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение