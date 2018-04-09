Губернаторскую стипендию будут получать лучшие студенты Приангарья 

Об этом на встрече с представителями студотрядов региона сообщил губернатор Сергей Левченко.
За счет средств областного бюджета лучшим студентам будут предоставляться ежемесячные денежные выплаты в размере пяти тысяч рублей. При этом выплату будут получать и первокурсники — победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской олимпиады, набравшие по результатам ЕГЭ 80 и более баллов, победители чемпионата WorldSkills Russia.
По словам Левченко, данная мера может стать дополнительным стимулом для абитуриентов, стимул поступать в вузы Иркутской области, а не уезжать в другие регионы.