В Якутске обсудили стратегию развития международной организации «Университет Арктики»

ЯКУТСК , 9 апреля. / ТАСС /. Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» завершилось в Якутске, представители семи арктических стран обсудили будущее организации и стратегию ее развития на ближайшие годы. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления Университета Брайан Роджерс.

"Мы обсудили стратегию развития «Университета Арктики», в которой Россия играет чрезвычайно важную роль: из 180 университетских организаций практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ, расположенные на территории России. Мы подписали соглашение с правительством Якутии , которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям", — сказал Роджерс.

Он добавил, что состоялись встречи тематических сетей — рабочих объединений групп ученых, работающих совместно над актуальными проблемами Арктики. «В Якутии тематические сети очень активны. В Якутии шесть вузов-членов организации активно работают над реализацией тематических проектов, в сфере культурного разнообразия, арктической медицины, местного и регионального развития», — сказал он.