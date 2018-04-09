В Якутске обсудили стратегию развития международной организации «Университет Арктики» 

ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» завершилось в Якутске, представители семи арктических стран обсудили будущее организации и стратегию ее развития на ближайшие годы. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления Университета Брайан Роджерс.
"Мы обсудили стратегию развития «Университета Арктики», в которой Россия играет чрезвычайно важную роль: из 180 университетских организаций практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ, расположенные на территории России. Мы подписали соглашение с правительством Якутии, которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям", — сказал Роджерс.
Он добавил, что состоялись встречи тематических сетей — рабочих объединений групп ученых, работающих совместно над актуальными проблемами Арктики. «В Якутии тематические сети очень активны. В Якутии шесть вузов-членов организации активно работают над реализацией тематических проектов, в сфере культурного разнообразия, арктической медицины, местного и регионального развития», — сказал он.
"Университет Арктики" — это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. На территории России действуют два административных офиса — исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ.