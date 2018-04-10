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В Военно-медицинской академии подвели итоги конкурса на лучшие научные работы курсантов вузов Минобороны России
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В Военно-медицинской академии подвели итоги конкурса на лучшие научные работы курсантов вузов Минобороны России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По решению конкурсной комиссии премия Министра обороны Российской Федерации присуждена курсанту 5 курса 2 факультета академии имени С. М. Кирова сержанту Артёму Рокшину.
В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова подвели итоги конкурса на лучшие научные работы, выполненные курсантами и слушателями вузов Минобороны России. Комплексному рецензированию подверглись 19 работ курсантов и слушателей от шести вузов.
Конкурсная комиссия в составе 18 человек была утверждена приказом начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Согласно требованиям статс-секретаря — заместителя Министра обороны России Николая Панкова Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова является вузом-организатором проведения конкурса по разделу «Военная медицина». Конкурсные работы по данному разделу принимались до 15 марта.
По решению конкурсной комиссии премия Министра обороны Российской Федерации присуждена курсанту 5 курса 2 факультета Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова сержанту Артёму Рокшину.
Грамоты Министра обороны удостоен слушатель 1 факультета Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова капитан медицинской службы Дмитрий Полтарейко и курсант 6 курса 2 факультета академии младший сержант Насурдин Насурдинов.
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