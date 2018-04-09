Школьные медали привяжут к результатам ЕГЭ

Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Согласно ему, для получения золотой медали нужно будет набрать не менее 70 баллов по каждому из обязательных предметов — математике и русскому языку, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Отмечается, что по информации федерального Минобрнауки, выпускников 2018 года эти изменения не коснутся.

«За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль» и наша задача возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», — заявила глава министерства Ольга Васильева

По словам министра, изменения станут внутренней стимуляцией для школьников.