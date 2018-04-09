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Школьные медали привяжут к результатам ЕГЭ
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Школьные медали привяжут к результатам ЕГЭ 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Согласно ему, для получения золотой медали нужно будет набрать не менее 70 баллов по каждому из обязательных предметов — математике и русскому языку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».
Отмечается, что по информации федерального Минобрнауки, выпускников 2018 года эти изменения не коснутся.
«За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль» и наша задача возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», — заявила глава министерства Ольга Васильева.
По словам министра, изменения станут внутренней стимуляцией для школьников.
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