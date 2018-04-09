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Минобрнауки намерено выдавать золотые медали с учётом ЕГЭ с сентября
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Минобрнауки намерено выдавать золотые медали с учётом ЕГЭ с сентября 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Как отмечается в пояснительной записке, чтобы получить аттестат с отличием, выпускник должен набрать не меньше 70 баллов по двум выбранным дисциплинам. Если выпускник сдавал экзамен только по обязательным предметам, он должен иметь не меньше 75 баллов по русскому языку и 75 баллов по математике базового уровня.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева подчеркнула, что эта мера — не новшество, а своевременное упорядочиваниео системы выдачи медалей. Также отмечала в интервью РИА Новости, что 40% призёров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету больше 60 баллов.
Говорит Москва: последние новости
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