Минобрнауки намерено выдавать золотые медали с учётом ЕГЭ с сентября

Как отмечается в пояснительной записке, чтобы получить аттестат с отличием, выпускник должен набрать не меньше 70 баллов по двум выбранным дисциплинам. Если выпускник сдавал экзамен только по обязательным предметам, он должен иметь не меньше 75 баллов по русскому языку и 75 баллов по математике базового уровня.