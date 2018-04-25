Столичные школьники завоевали 27 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по экологии

Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

«Настоящим прорывом стало выступление московских школьников в финале Всероссийской олимпиады по экологии. Ребята завоевали 27 дипломов, из них пять победителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнование проходило в Санкт-Петербурге с 18 по 24 апреля. Школьники проходили подготовку к олимпиаде на курсах в Центре педагогического мастерства, на базе МГУ и других ведущих вузов города, на выездных сборах.

«Уже завершились состязания по 18 предметам. На счету москвичей 636 дипломов, из них 132 победителей. Обладателями наград стали воспитанники 178 школ», — добавили в пресс-службе.