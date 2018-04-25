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Столичные школьники завоевали 27 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по экологии
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Столичные школьники завоевали 27 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по экологии 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.
«Настоящим прорывом стало выступление московских школьников в финале Всероссийской олимпиады по экологии. Ребята завоевали 27 дипломов, из них пять победителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соревнование проходило в Санкт-Петербурге с 18 по 24 апреля. Школьники проходили подготовку к олимпиаде на курсах в Центре педагогического мастерства, на базе МГУ и других ведущих вузов города, на выездных сборах.
«Уже завершились состязания по 18 предметам. На счету москвичей 636 дипломов, из них 132 победителей. Обладателями наград стали воспитанники 178 школ», — добавили в пресс-службе.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Соревнования проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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