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В МГУПП пройдет научная конференция
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В МГУПП пройдет научная конференция 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Московском государственном университете пищевых производств состоится I Всероссийская Международная научно-практическая конференция бакалавров, магистров и аспирантов «Информационное общество: Образование. Наука. Карьера».
Мероприятие направлено на организацию научного общения, популяризацию новых идей, обмен опытом решения проблем нормативного, организационного, содержательного, технологического характера при подготовке конкурентоспособных специалистов, представление возможности общения студентам и аспирантам высших учебных заведений, вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность.
На секциях конференции будут рассматриваться такие темы, как:
— Информационное общество: профессиональное развитие и технологии
— Язык и коммуникация в информационном социуме
— Образование и карьера: общественный запрос и новые форматы реализации
— Высокотехнологичное производство как фактор изменения общественного сознания
— Студенчество как индикатор вектора общественного развития
— Новые технологии: в поисках идеального тренда
— Биотехнология (и) и биобезопасность: проблемы и перспективы и т.д.
Включение сообщения в программу конференции реализуется только после экспертизы, представленной в оргкомитет конференции аннотации выступления. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять аннотации, не соответствующие формату и этике конференции.
Аннотации необходимо направлять на e-mail конференции science@mgupp.ru до 15 апреля 2018 г. включительно. В тексте письма обязательно необходимо указать: Аннотация_ИО_ОНК.
Конференция пройдет в здании МГУПП 24 апреля 2018 г. Начало конференции: 10:00.
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