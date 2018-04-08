В МГУПП пройдет научная конференция

Московском государственном университете пищевых производств состоится I Всероссийская Международная научно-практическая конференция бакалавров, магистров и аспирантов «Информационное общество: Образование. Наука. Карьера».

Мероприятие направлено на организацию научного общения, популяризацию новых идей, обмен опытом решения проблем нормативного, организационного, содержательного, технологического характера при подготовке конкурентоспособных специалистов, представление возможности общения студентам и аспирантам высших учебных заведений, вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность.

На секциях конференции будут рассматриваться такие темы, как:

— Информационное общество: профессиональное развитие и технологии

— Язык и коммуникация в информационном социуме

— Образование и карьера: общественный запрос и новые форматы реализации

— Высокотехнологичное производство как фактор изменения общественного сознания

— Студенчество как индикатор вектора общественного развития

— Новые технологии: в поисках идеального тренда

— Биотехнология (и) и биобезопасность: проблемы и перспективы и т.д.

Включение сообщения в программу конференции реализуется только после экспертизы, представленной в оргкомитет конференции аннотации выступления. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять аннотации, не соответствующие формату и этике конференции.

Аннотации необходимо направлять на e-mail конференции science@mgupp.ru до 15 апреля 2018 г. включительно. В тексте письма обязательно необходимо указать: Аннотация_ИО_ОНК.

Конференция пройдет в здании МГУПП 24 апреля 2018 г. Начало конференции: 10:00.