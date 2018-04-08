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Мужчина с тесаком напал на учеников рижской школы
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Мужчина с тесаком напал на учеников рижской школы 

Говорит Москва 1 час назад
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл на школьной дискотеке. Директор учебного заведения Андрей Рыжиков, не подтвердил эту информацию. По его словам, подозреваемым оказался отец одного из учеников. «В этот день в школе проходило „Шоу талантов“ с последующей дискотекой. У одного из учеников возник конфликт со сверстниками, и он позвонил отцу. Как мне сообщили дежурные, первая стычка произошла не в самой школе, а возле неё», — сказал директор. На этом конфликт не закончился. Подростки погнались за мужчиной, и уже в подъезде произошла вторая стычка, во время которой были ранены трое подростков.
Сейчас полиция проводит проверку. О задержании подозреваемого информация не поступала.
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