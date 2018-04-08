Мужчина с тесаком напал на учеников рижской школы

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл на школьной дискотеке. Директор учебного заведения Андрей Рыжиков , не подтвердил эту информацию. По его словам, подозреваемым оказался отец одного из учеников. «В этот день в школе проходило „Шоу талантов“ с последующей дискотекой. У одного из учеников возник конфликт со сверстниками, и он позвонил отцу. Как мне сообщили дежурные, первая стычка произошла не в самой школе, а возле неё», — сказал директор. На этом конфликт не закончился. Подростки погнались за мужчиной, и уже в подъезде произошла вторая стычка, во время которой были ранены трое подростков.

Сейчас полиция проводит проверку. О задержании подозреваемого информация не поступала.