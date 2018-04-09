Общегородское родительское собрание проведут в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 10 апреля, в Ижевске пройдёт общегородское родительское собрание. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, мероприятие проведут в актовом зале I учебного корпуса УдГУ в 18:00.
Собравшимся расскажут о правах и обязанностях выпускников школ при сдаче единого государственного экзамена и особенностях приёмной кампании текущего года.
Сообщается, что специалист управления образования Ижевска Светлана Михайлова расскажет о процедуре проведения и сдачи экзамена, а ответственный секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев — о правах абитуриентов при приёме в вузы и учреждения СПО.