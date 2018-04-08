Школы грозят отчислением ребят, не выбравших специализацию после 9-го класса

В последнее время, как сообщают «КВ» читатели, в ряде школ возник новый тренд. Из перечня направлений для продолжения учебы после 9-го класса стали исчезать общеобразовательные классы, а запись в специализированные идет по конкурсу. Это вынуждает ребят, не успевших к 15 годам определиться с выбором своего дальнейшего жизненного пути либо не преодолевших установленных порогов, уходить из школ, где они проучились с 1-го класса и к которым с полным правом были приписаны по месту жительства, и искать, куда можно приткнуться, без какой бы то ни было гарантии найти новые альма-матер поблизости. Вот конкретный пример.

— В школьном отделении №2 школы №1534, — пишут в «КВ» родители, — с 2017 учебного года упразднен 10-й класс. В 2017–2018 учебном году в наличии: 1–4-е начальные классы, 5–9-е средние классы и один 11-й класс старшей школы. В 2018 году выпускается три девятых класса, но переходить в 10-й класс в своем школьном отделении №2 детям некуда — его нет, и администрация не собирается открывать даже один класс обязательного среднего (полного) образования. Директор комплекса Ольга Шейнина ведет набор только в профильные 10-е и 11-е классы с проходным баллом 12, тем самым навязывая учащимся и их родителям при помощи психологических тестирований определиться с четким направлением углубленного обучения. А это лишает учащихся возможности реализовать свое конституционное право на получение обязательного среднего (полного) образования в городе Москве

Столкнувшись с этой ситуацией, родители попытались выяснить источники установления проходного порога на уровне 12 баллов, однако администрация школы, по их словам, «не смогла сослаться ни на один федеральный закон РФ , ни на нормы конституционного права, которые бы определяли данный размер».

Тогда инициативная группа родителей обратилась к директору с заявлением: «Мы, нижеподписавшиеся представители родительской общественности 9-х классов ШО-2 школы №1534, хотим защитить право наших детей на получение полного среднего образования в стенах нашей школы, в которую пришли в 1-й класс. Являясь законными представителями наших детей, настоящим обращением мы хотим реализовать наше конституционное право на защиту ребенка и его интересов. Интересы наших детей заключаются в том, что они хотят продолжить обучение в 10-м и 11-м классах со своим коллективом учащихся и педагогов в ШО-2 школы №1534, получать полные нормированные часы по всем предметам, изучаемым в старших классах, в форме пятидневной системы обучения с возможным углубленным изучением предметов в форме факультативов или дополнительных занятий». Однако в удовлетворении этого требования родителям было отказано.

— Мы просим редакцию газеты «Московский комсомолец» разъяснить нам, имеет ли право директор школы не открывать в ШО-2 10-е и 11-е классы, если там в текущем учебном году дети обучаются в 5–9-х классах, а также устанавливать проходной балл и устраивать квалификационные испытания для приема в 10-й класс в обход закона об образовании и не нарушаются ли при этом конституционные права родителей и детей, — пишут родители.

«КВ» обратился с этим вопросом в столичный Департамент образования. Однако там переадресовали его директору школы №1534 Ольге Шейниной. Вот что она сообщила: «Профили 10–11-х классов определяются запросами родителей и учащихся. Школа предлагает профили, но будут они или нет, зависит от того, каким образом дети подадут заявления в старшую школу. На следующий учебный год школа предлагает: социально-гуманитарный профиль, социально-экономический, биолого-химический, физико-математический (инженерный класс). Среди учеников 9-х классов проведены опросы по поводу их дальнейших планов. Некоторые из учеников уже определились с выбором, некоторые еще сомневаются и указывают несколько возможных направлений продолжения обучения. Все пожелания учащихся будут по возможности учтены. Класс определенного профиля, в том числе и универсального (это профиль, который родители называют общеобразовательным), открывается при наличии необходимого количества заявлений. Если число желающих меньше необходимого, может быть сформирована группа внутри класса. Если профиль не востребован — класс или группа не открывается. В настоящее время по результатам опроса обучающихся 9-х классов предварительная информация такова: 15 учеников 9-го „А“ класса хотели бы продолжить обучение в социально-гуманитарном классе или классе универсального профиля (дети и родители еще не определились). В остальных 9-х классах желающих учиться в 10-м классе универсального профиля нет».

Из ответа директора вытекает, что конфликт с родителями исчерпан, ведь, судя по числу подписантов жалобы в «КВ», необходимое число желающих как минимум на группу общеобразовательного направления набирается. Однако мы все же проследим за развитием ситуации. Что же касается правил приема в профильные классы, то он, по словам директора, осуществляется в соответствии с примерными правилами приема граждан в образовательные организации, утвержденными приказом Департамента образования г. Москвы №3558 от 17 декабря 2015 года:

— Эти правила рекомендуют учитывать результаты образовательной деятельности учащихся, в том числе результаты ОГЭ по трем предметам, при приеме в профильные классы. Требования, принятые в нашей школе, легко выполнимы нашими учениками, никаких проблем с недостатком баллов у нас никогда не было. Так, в прошлом учебном году в школьном отделении №2, родители которого сегодня проявляют обеспокоенность, было 78 учеников, закончивших 9-й класс, из них только 11 человек не набрали 12 баллов по трем предметам, но они и не планировали продолжать обучение в школе. Правила приема в школу №1534 в 2018/19 учебном году опубликованы на официальном сайте школы.

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