Школы грозят отчислением ребят, не выбравших специализацию после 9-го класса 

В последнее время, как сообщают «КВ» читатели, в ряде школ возник новый тренд. Из перечня направлений для продолжения учебы после 9-го класса стали исчезать общеобразовательные классы, а запись в специализированные идет по конкурсу. Это вынуждает ребят, не успевших к 15 годам определиться с выбором своего дальнейшего жизненного пути либо не преодолевших установленных порогов, уходить из школ, где они проучились с 1-го класса и к которым с полным правом были приписаны по месту жительства, и искать, куда можно приткнуться, без какой бы то ни было гарантии найти новые альма-матер поблизости. Вот конкретный пример.
— В школьном отделении №2 школы №1534, — пишут в «КВ» родители, — с 2017 учебного года упразднен 10-й класс. В 2017–2018 учебном году в наличии: 1–4-е начальные классы, 5–9-е средние классы и один 11-й класс старшей школы. В 2018 году выпускается три девятых класса, но переходить в 10-й класс в своем школьном отделении №2 детям некуда — его нет, и администрация не собирается открывать даже один класс обязательного среднего (полного) образования. Директор комплекса Ольга Шейнина ведет набор только в профильные 10-е и 11-е классы с проходным баллом 12, тем самым навязывая учащимся и их родителям при помощи психологических тестирований определиться с четким направлением углубленного обучения. А это лишает учащихся возможности реализовать свое конституционное право на получение обязательного среднего (полного) образования в городе Москве.
Столкнувшись с этой ситуацией, родители попытались выяснить источники установления проходного порога на уровне 12 баллов, однако администрация школы, по их словам, «не смогла сослаться ни на один федеральный закон РФ, ни на нормы конституционного права, которые бы определяли данный размер».
Тогда инициативная группа родителей обратилась к директору с заявлением: «Мы, нижеподписавшиеся представители родительской общественности 9-х классов ШО-2 школы №1534, хотим защитить право наших детей на получение полного среднего образования в стенах нашей школы, в которую пришли в 1-й класс. Являясь законными представителями наших детей, настоящим обращением мы хотим реализовать наше конституционное право на защиту ребенка и его интересов. Интересы наших детей заключаются в том, что они хотят продолжить обучение в 10-м и 11-м классах со своим коллективом учащихся и педагогов в ШО-2 школы №1534, получать полные нормированные часы по всем предметам, изучаемым в старших классах, в форме пятидневной системы обучения с возможным углубленным изучением предметов в форме факультативов или дополнительных занятий». Однако в удовлетворении этого требования родителям было отказано.
— Мы просим редакцию газеты «Московский комсомолец» разъяснить нам, имеет ли право директор школы не открывать в ШО-2 10-е и 11-е классы, если там в текущем учебном году дети обучаются в 5–9-х классах, а также устанавливать проходной балл и устраивать квалификационные испытания для приема в 10-й класс в обход закона об образовании и не нарушаются ли при этом конституционные права родителей и детей, — пишут родители.
«КВ» обратился с этим вопросом в столичный Департамент образования. Однако там переадресовали его директору школы №1534 Ольге Шейниной. Вот что она сообщила: «Профили 10–11-х классов определяются запросами родителей и учащихся. Школа предлагает профили, но будут они или нет, зависит от того, каким образом дети подадут заявления в старшую школу. На следующий учебный год школа предлагает: социально-гуманитарный профиль, социально-экономический, биолого-химический, физико-математический (инженерный класс). Среди учеников 9-х классов проведены опросы по поводу их дальнейших планов. Некоторые из учеников уже определились с выбором, некоторые еще сомневаются и указывают несколько возможных направлений продолжения обучения. Все пожелания учащихся будут по возможности учтены. Класс определенного профиля, в том числе и универсального (это профиль, который родители называют общеобразовательным), открывается при наличии необходимого количества заявлений. Если число желающих меньше необходимого, может быть сформирована группа внутри класса. Если профиль не востребован — класс или группа не открывается. В настоящее время по результатам опроса обучающихся 9-х классов предварительная информация такова: 15 учеников 9-го „А“ класса хотели бы продолжить обучение в социально-гуманитарном классе или классе универсального профиля (дети и родители еще не определились). В остальных 9-х классах желающих учиться в 10-м классе универсального профиля нет».
Из ответа директора вытекает, что конфликт с родителями исчерпан, ведь, судя по числу подписантов жалобы в «КВ», необходимое число желающих как минимум на группу общеобразовательного направления набирается. Однако мы все же проследим за развитием ситуации. Что же касается правил приема в профильные классы, то он, по словам директора, осуществляется в соответствии с примерными правилами приема граждан в образовательные организации, утвержденными приказом Департамента образования г. Москвы №3558 от 17 декабря 2015 года:
— Эти правила рекомендуют учитывать результаты образовательной деятельности учащихся, в том числе результаты ОГЭ по трем предметам, при приеме в профильные классы. Требования, принятые в нашей школе, легко выполнимы нашими учениками, никаких проблем с недостатком баллов у нас никогда не было. Так, в прошлом учебном году в школьном отделении №2, родители которого сегодня проявляют обеспокоенность, было 78 учеников, закончивших 9-й класс, из них только 11 человек не набрали 12 баллов по трем предметам, но они и не планировали продолжать обучение в школе. Правила приема в школу №1534 в 2018/19 учебном году опубликованы на официальном сайте школы.
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