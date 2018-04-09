В омском медуниверситете назначили нового и. о. ректора

В омском меде назначили нового и. о. ректора. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на Минздрав России.

Новым и. о. ректора ОмГМУ стала медицинский эксперт Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения по Омской области Мария Ливзан. Предыдущего и.о. понизили до первого проректора.

Напомним, что с июля 2017 года, с момента главы вуза Александра Нолвикова, обязанности ректора выполнял Виталий Охлопков. Именно его учёный совет вуза уже выдвинул в качестве кандидата на должность ректора. Однако теперь не исключено, что Ливзан сможет составить ему конкуренцию.

Отметим, что остальные кандидаты, претендующие на должность главы ОмГМУ должны подать заявки до 20 апреля.