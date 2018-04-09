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В омском медуниверситете назначили нового и. о. ректора
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В омском медуниверситете назначили нового и. о. ректора 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В омском меде назначили нового и. о. ректора. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на Минздрав России.
Новым и. о. ректора ОмГМУ стала медицинский эксперт Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения по Омской области Мария Ливзан. Предыдущего и.о. понизили до первого проректора.
Напомним, что с июля 2017 года, с момента главы вуза Александра Нолвикова, обязанности ректора выполнял Виталий Охлопков. Именно его учёный совет вуза уже выдвинул в качестве кандидата на должность ректора. Однако теперь не исключено, что Ливзан сможет составить ему конкуренцию.
Отметим, что остальные кандидаты, претендующие на должность главы ОмГМУ должны подать заявки до 20 апреля.
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 Ещё 3 источника 
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