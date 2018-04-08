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Роспотребнадзор за первую неделю апреля оштрафовал четыре школы Псковской области
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Роспотребнадзор за первую неделю апреля оштрафовал четыре школы Псковской области 

Псковская губерния 2 часа назад
2-6 апреля управление Роспотребнадзора по Псковской области проверки в четырёх школах региона: как сообщает пресс-служба ведомства, все они были плановыми. В средней школе №1 города Дно специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей (статья 6.7. КоАП РФ), школе вынесен штраф в размере 6 тысяч рублей, предписание не выдано. По той же статье оштрафована Куньинская средняя общеобразовательная школа, размер штрафа — 3 тысячи рублей, школе выдано предписание на устранение нарушения. В средней школе №17 Великих Лук также были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, штраф составил 3 тысячи рублей. Кроме того, представители Роспотребнадзора нашли нарушение и по статье 6.4. КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, штраф составил 1 тысячу рублей, выдано предписание на устранение нарушений. В Островской средней школе №7 имени В. Н. Пушкарёва выявлены два нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов: одно — у юридического лица, работающего на территории школы (предупреждение), второе — у школы (штраф 500 рублей). Кроме того, специалисты ведомства нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, штраф составил 1 тысячу рублей, выдано предписание на устранение нарушений. Отметим, все учреждения имеют право оспорить штраф в суде: в частности, в связи с малозначительностью правонарушения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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