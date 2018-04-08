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В Новосибирске полицейские провели встречу с педагогами и студентами педуниверситета
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В Новосибирске полицейские провели встречу с педагогами и студентами педуниверситета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости — одна из самых востребованных государственных услуг, предоставляемых сегодня Министерством внутренних дел России. В число получателей этой услуги входят представители ряда профессий, в том числе — педагоги. В соответствии с действующим законодательством, работники системы образования обязаны предоставить такой документ работодателю.
Начальник отдела по предоставлению государственных услуг населению ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Воронов рассказал будущим педагогам — студентам Новосибирского государственного педагогического университета — об особенностях предоставления госуслуг по линии МВД России. Он отметил, что электронный способ получения государственных услуг обладает рядом ощутимых преимуществ, среди которых — доступность и быстрота оформления. Зарегистрированный пользователь Единого портала государственных и муниципальных услуг может подать заявление в электронном виде, не выходя из дома или со своего рабочего места. Кроме того, получить и отправить по месту требования справку о наличии (отсутствии) судимости также можно в электронном виде. Таким образом, все этапы получения данной услуги могут быть осуществлены дистанционно, что значительно упрощает всю процедуру.
После ответов на вопросы студентам и педагогам была оказана помощь в регистрации на портале gosuslugi.ru и даны все необходимые консультации.
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