Выживший в стрельбе во флоридской школе старшеклассник обвинил правоохранителей и ведомство образования в невыполнении их обязанностей

Вашингтон, 7 апреля / Синьхуа / — Защищавший одноклассников при стрельбе во флоридской школе Энтони Боргес через адвоката выступил с заявлением, в котором обвинил правоохранительные и образовательные ведомства в том, что они не выполнили свои обязанности по защите безопасности школы.

Исключенный из школы города Паркленд Николас Круз 14 февраля устроил там стрельбу, которая привела к смерти 17 и ранению 15 человек. Энтони Боргес получил пять пулевых ранений, пытаясь защитить своих одноклассников.

"Вы знали, что он /Николас Круз/ представлял проблему много лет назад, однако вы ничего не сделали", — говорится в заявлении юноши, зачитанном его адвокатом.

По сообщениям, 19-летний стрелок Николас Круз ранее угрожал одноклассникам, а также проходил военную подготовку.

Нападение 14 февраля стало самым серьезным в истории Флориды инцидентом со стрельбой в школе. Помощник шерифа округа Бровард, который находился на месте инцидента, однако не предпринял никаких действий, когда началась стрельба, ушел в отставку. —0—