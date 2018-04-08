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Выживший в стрельбе во флоридской школе старшеклассник обвинил правоохранителей и  ведомство образования в невыполнении их обязанностей
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Выживший в стрельбе во флоридской школе старшеклассник обвинил правоохранителей и  ведомство образования в невыполнении их обязанностей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Вашингтон, 7 апреля /Синьхуа/ — Защищавший одноклассников при стрельбе во флоридской школе Энтони Боргес через адвоката выступил с заявлением, в котором обвинил правоохранительные и образовательные ведомства в том, что они не выполнили свои обязанности по защите безопасности школы.
Исключенный из школы города Паркленд Николас Круз 14 февраля устроил там стрельбу, которая привела к смерти 17 и ранению 15 человек. Энтони Боргес получил пять пулевых ранений, пытаясь защитить своих одноклассников.
"Вы знали, что он /Николас Круз/ представлял проблему много лет назад, однако вы ничего не сделали", — говорится в заявлении юноши, зачитанном его адвокатом.
По сообщениям, 19-летний стрелок Николас Круз ранее угрожал одноклассникам, а также проходил военную подготовку.
Нападение 14 февраля стало самым серьезным в истории Флориды инцидентом со стрельбой в школе. Помощник шерифа округа Бровард, который находился на месте инцидента, однако не предпринял никаких действий, когда началась стрельба, ушел в отставку. —0—
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