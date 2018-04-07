В КВЦ «Патриот» Школа юных корреспондентов провела мастер-классы

7 апреля 2018 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошли первые мастер-классы Школы юных военных корреспондентов, которые были организованы совместно с Международным мультимедийным центром «Парк Патриот Медиа».

7 апреля 2018 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошли первые мастер-классы Школы юных военных корреспондентов, которые были организованы совместно с Международным мультимедийным центром «Парк Патриот Медиа». С началом обучения ребят поздравил начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев, который позитивно оценил развитие школы и пожелал организаторам, преподавателям и ученикам больших успехов!

»Открытие этих мастер-классов несомненно станет хорошей школой для самореализации большинства из Вас», — добавил он.

Новых юнкоров приветствовал директор Международного Мультимедийного центра «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов . Он рассказал о планах этого учебного года, о новейших технологиях в области мультимедиа, с которыми ребятам предстоит познакомится.

Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года и зарекомендовала себя, когда первые 12 юнармейцев, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр — 2017. Уже тогда юнкоры под руководством опытных наставников снимали сюжеты и брали интервью у участников соревнований, посетителей и судей.

В торжественный день открытия школы провел свой первый мастер-класс главный преподаватель Школы продюсер Виктор Алисов. Он презентовал учебный план, рассказал о перспективах, которые ждут ребят, о предстоящих практических занятиях. Также проанонсировал свои мастер-классы, посвященные информационной безопасности и радикализации сотрудник Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян

После перерыва дети ознакомились с цифровым искусством «digital art». Евгения Сплошнова, кадет гимназии 1504, прочитала свое сочинение «Из миллиарда звезд я выбрала одну. Эта звезда моего прадеда…». Именно это произведение послужило лейтмотивом создания одноименной цифровой картины, которую создал член Творческого союза художников России , музыкальный продюсер Александр Сплошнов

Он же представил юнармейцам цифровые работы, выполненные по новым технологиям: 3D-light панели, картины высокого разрешения и ознакомил с новым проектом «Путешествие внутри картины», в котором зрители могут при помощи очков виртуальной реальности погрузиться в 3D-пространство картины и путешествовать в нем.

Школа юных корреспондентов продолжит разнообразные мастер-классы и практические занятия с использованием новейших технологий.