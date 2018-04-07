В КВЦ «Патриот» Школа юных корреспондентов провела мастер-классы 

7 апреля 2018 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошли первые мастер-классы Школы юных военных корреспондентов, которые были организованы совместно с Международным мультимедийным центром «Парк Патриот Медиа».
7 апреля 2018 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошли первые мастер-классы Школы юных военных корреспондентов, которые были организованы совместно с Международным мультимедийным центром «Парк Патриот Медиа». С началом обучения ребят поздравил начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев, который позитивно оценил развитие школы и пожелал организаторам, преподавателям и ученикам больших успехов!
»Открытие этих мастер-классов несомненно станет хорошей школой для самореализации большинства из Вас», — добавил он.
Новых юнкоров приветствовал директор Международного Мультимедийного центра «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов. Он рассказал о планах этого учебного года, о новейших технологиях в области мультимедиа, с которыми ребятам предстоит познакомится.
Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года и зарекомендовала себя, когда первые 12 юнармейцев, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр — 2017. Уже тогда юнкоры под руководством опытных наставников снимали сюжеты и брали интервью у участников соревнований, посетителей и судей.
В торжественный день открытия школы провел свой первый мастер-класс главный преподаватель Школы продюсер Виктор Алисов. Он презентовал учебный план, рассказал о перспективах, которые ждут ребят, о предстоящих практических занятиях. Также проанонсировал свои мастер-классы, посвященные информационной безопасности и радикализации сотрудник Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян
После перерыва дети ознакомились с цифровым искусством «digital art». Евгения Сплошнова, кадет гимназии 1504, прочитала свое сочинение «Из миллиарда звезд я выбрала одну. Эта звезда моего прадеда…». Именно это произведение послужило лейтмотивом создания одноименной цифровой картины, которую создал член Творческого союза художников России, музыкальный продюсер Александр Сплошнов.
Он же представил юнармейцам цифровые работы, выполненные по новым технологиям: 3D-light панели, картины высокого разрешения и ознакомил с новым проектом «Путешествие внутри картины», в котором зрители могут при помощи очков виртуальной реальности погрузиться в 3D-пространство картины и путешествовать в нем.
Школа юных корреспондентов продолжит разнообразные мастер-классы и практические занятия с использованием новейших технологий.