Почему советский учитель в 1950 году взорвал школу

В апреле 1950 года в одной из сельских школ Молдавской ССР прогремел взрыв. Бомбу принес в класс учитель. Что же случилось с педагогом прежде, чем он решился на столь отчаянный шаг?

Взрывчатка в подарок

4 апреля 1950 года в селе Гиска, что находилось неподалеку от города Бендеры Молдавской ССР, начиналось как обычно. Немногочисленные ученики торопились в единственную в округе семилетку. Учитель начальной военной подготовки тоже спешил в школу. В руках он нес небольшой сверток. Кто-то спросил у него, что в бумаге. Тот ответил: «Подарок для Наташи».

Во время урока литературы военрук забежал в класс, где в тот момент шел урок. Он схватил учительницу Наталью Дмитриевну Донич и опустил взрывчатку на пол. Бикфордов шнур уже был заранее подожжен. Мужчина велел детям покинуть помещение. Однако школьники сделать этого не успели. Шнур сгорел слишком быстро.

Взорванная любовь

Причина чудовищного поступка педагога оказалась банальной. Незадолго до трагедии учитель НВП начал встречаться с той самой Натальей Дмитриевной Донич, на урок которой он ворвался с бомбой. Муж Донич погиб на войне, поэтому женщина с радостью приняла ухаживания нового кавалера. Однако вскоре она узнала, что у военрука в другом городе есть законная семья и порвала с ним. Мужчина впал в ярость и принялся засыпать возлюбленную письмами угрожающего содержания. Но Наталья была непреклонна. Тогда учитель выкрал в ДОСААФе, где он также работал, взрывчатку и принес ее в школу.

События того страшного дня оставались под грифом «Секретно» до начала 2000-х годов. Их удалось восстановить только благодаря воспоминаниям очевидцев, на основании которых журналист и прозаик Николай Федорович Корытник написал книгу «Взорванная любовь».

Вычеркнуть из истории

12 килограммов тола разрушили школу, построенную из саманного кирпича, почти полностью. В результате взрыва и обрушения здания погибли 22 человека, из них 20 детей и 2-ое педагогов: учительница Наталья Дмитриевна Донич и завуч Николай Иванович Данилов

На самом деле в тот день умер и еще один преподаватель, тот самый, который принес в класс взрывчатку. Однако односельчане решили навсегда вычеркнуть из истории того, кто одним махом отнял столько человеческих жизней. Именно поэтому на камне, установленном позже в 2007 году в память о трагедии, имя военрука не значится.