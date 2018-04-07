Ещё
В США выгнали девушку с занятий за то, что пришла в школу без бюстгальтера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США выгнали девушку с занятий за то, что пришла в школу без бюстгальтера 

Anews 24 минуты назад
Фото: Anews
Учителя уверяют, что «вульгарный» внешний вид школьницы серьезно отвлекал других учеников от занятий. Дело в том, что 17-летняя Лиззи Мартинес, ученица одной из школ Флориды пришла на уроки без бюстгальтера под кофтой.
Школьная администрация решила выгнать девушку с занятий, чтобы не отвлекать остальных учеников. По словам администрации, ей несколько раз сделали замечание с просьбой «прикрыть соски», но девушка на это никак не отреагировала. Спустя время Лиззи вызвали к директору школы, которая потребовала надеть под кофту майку. Но и после этого глава школы осталась недовольной. Девушку отправили в медицинский кабинет, где ей выдали два бандажа для груди. ​Это буквально довело девушку до слез, однако администрация настаивала на том, чтобы школьный дресс-код был соблюден. Стоит отметить, что никакой школьный дресс-код не подразумевает обязательное ношение бюстгальтера.
По словам местной правозащитной организации, теперь образовательное учреждение будет проверено на другие правонарушения и администрация понесет наказание.
Anews: последние новости
Девушка зарабатывает деньги благодаря метровым ногам Никогда не отвечайте по телефону. Принципы успеха Илона Маска Лена, которая нравилась Вове. Кем выросли однокашники Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар95
Познер высказался о действиях США в адрес РФ29
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание60
Россия направила ноту Британии68
Белоруссия «отделилась» от России628
Видео
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение