В США выгнали девушку с занятий за то, что пришла в школу без бюстгальтера

Учителя уверяют, что «вульгарный» внешний вид школьницы серьезно отвлекал других учеников от занятий. Дело в том, что 17-летняя Лиззи Мартинес, ученица одной из школ Флориды пришла на уроки без бюстгальтера под кофтой.

Школьная администрация решила выгнать девушку с занятий, чтобы не отвлекать остальных учеников. По словам администрации, ей несколько раз сделали замечание с просьбой «прикрыть соски», но девушка на это никак не отреагировала. Спустя время Лиззи вызвали к директору школы, которая потребовала надеть под кофту майку. Но и после этого глава школы осталась недовольной. Девушку отправили в медицинский кабинет, где ей выдали два бандажа для груди. ​Это буквально довело девушку до слез, однако администрация настаивала на том, чтобы школьный дресс-код был соблюден. Стоит отметить, что никакой школьный дресс-код не подразумевает обязательное ношение бюстгальтера.

По словам местной правозащитной организации, теперь образовательное учреждение будет проверено на другие правонарушения и администрация понесет наказание.