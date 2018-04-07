В Азербайджане особенные дети учатся на равных

Азербайджане особенные дети учатся вместе с обычными школьниками. Инклюзивное образование идет на пользу и тем, и другим, передает корреспондент «МИР 24» Рамиля Тагиева.

Джавидану Керимову одноклассники и учителя уделяют много внимания. Мальчик с особенностями в развитии почти не разговаривает, но учится по общей программе. Старается не отставать от сверстников.

«Джавидан — очень добрый мальчик. Я дружу с ним с первого класса. Если ему нужно помочь в чем-то, помогаю. Объясняю, как выполнить задание», — говорит одноклассник Араз Йолчиев.

У первоклассника Рявана — сидром Дауна, но ему все предметы даются легко. Любит читать и считать, а еще красиво писать. Его почерк ставят в пример.

«Я буду стараться хорошо учиться», — говорит ученик Ряван Аббасов.

Обучение для всех на равных условиях — цель инклюзивного образования. В Азербайджане программа действует уже 13 лет, но проект был пилотным. В прошлом году президент страны Ильхам Алиев подписал указ о создании условий для обучения особенных детей по всей республике. Он уверен, что это поможет им адаптироваться в обществе, не бояться окружающего мира и ежедневных сложностей.

«Я этих детей не отличаю от других. Они наше будущее. Занятия положительно влияют на развитие особенных школьников», — говорит педагог Машура Мустафаева.

«Мы очень рады, что у нас в республике инклюзивные школы. Я от своего имени благодарю главу государства и всех учителей. Мой сын изменился, стал общительным», — говорит мама Фидан Керимова.

По программе инклюзивного образования в Баку работают четыре средние школы. Также особенным детям рады в музыкальных, художественных учебных заведениях и спортивных секциях.

По программе инклюзивного обучения до 2024 года в детских садах и школах Азербайджана создадут безбарьерную среду для детей с особыми потребностями.

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