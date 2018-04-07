Тюменка защитила свою работу в конкурсе «Если бы я был Президентом»

Участниками конкурса могли стать учащиеся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Из более 30 тыс. заявок в очный этап прошли всего 1 тыс. работ. Участникам предстояло, а некоторым еще предстоит, публично защитить свои конкурсные работы. В числе 1000 отобранных заявок оказалась и работа студентки Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Светланы Левиной. Девушка выступила с работой «Коррупции — нет!» в номинации «Рисунок».

Также конкурсанты представляли работы на темы развития здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности и др.

В рамках конкурса прошла панельная дискуссия «Выявление и поддержка юных талантов», деловая игра «Гражданский совет» и «Выборы».