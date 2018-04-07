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Ушел из жизни директор школы №38 в Петрозаводске
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Ушел из жизни директор школы №38 в Петрозаводске 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Виктор Павлович Рябухин скончался в 68 лет.
6 апреля после продолжительной болезни на 68 году жизни скончался директор МОУ «Средняя школа №38» Виктор Павлович Рябухин, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Ушел из жизни замечательный человек, новатор, преподаватель, специалист высочайшего класса, который посвятил всю свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения. Он был всегда доброжелательный, внимательный к каждому учителю, тактичный по отношению к педагогам, детям и родителям,
— говорится в сообщение.
В 1972 году Виктор Павлович окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности «Биология». Преподавал в Петрозаводском государственном университете им. О. В. Куусинена, работал на биологической станции, в течение нескольких лет был учителем биологии и заместителем директора по воспитательной работе средней школы №28 (МОУ «Университетский лицей»).
30 августа 1995 года назначен директором МОУ «Средняя школа №38», в которой проработал 23 года. Он сумел сплотить коллектив единомышленников, который слаженно трудился все эти годы. Виктор Павлович создал уникальный для Карелии Оздоровительный центр, который прославил школу не только в республике, но и на международном уровне.
За заслуги в области образования, долгую и кропотливую работу в качестве директора школы Виктору Павловичу присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Карелия». В 2002 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Виктор Павлович был не только замечательным руководителем, но и прекрасным отцом, который вырастил и воспитал двух достойных сыновей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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