Ушел из жизни директор школы №38 в Петрозаводске

Виктор Павлович Рябухин скончался в 68 лет.

6 апреля после продолжительной болезни на 68 году жизни скончался директор МОУ «Средняя школа №38» Виктор Павлович Рябухин, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска

Ушел из жизни замечательный человек, новатор, преподаватель, специалист высочайшего класса, который посвятил всю свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения. Он был всегда доброжелательный, внимательный к каждому учителю, тактичный по отношению к педагогам, детям и родителям,

— говорится в сообщение.

В 1972 году Виктор Павлович окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности «Биология». Преподавал в Петрозаводском государственном университете им. О. В. Куусинена, работал на биологической станции, в течение нескольких лет был учителем биологии и заместителем директора по воспитательной работе средней школы №28 (МОУ «Университетский лицей»).

30 августа 1995 года назначен директором МОУ «Средняя школа №38», в которой проработал 23 года. Он сумел сплотить коллектив единомышленников, который слаженно трудился все эти годы. Виктор Павлович создал уникальный для Карелии Оздоровительный центр, который прославил школу не только в республике, но и на международном уровне.

За заслуги в области образования, долгую и кропотливую работу в качестве директора школы Виктору Павловичу присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Карелия». В 2002 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Виктор Павлович был не только замечательным руководителем, но и прекрасным отцом, который вырастил и воспитал двух достойных сыновей.