Сергей Собянин рассказал о победе столичных школьников на Всероссийской олимпиаде по химии 

Всего на счету москвичей 44 награды, семь из которых — дипломы победителей, и еще 37 — призеров
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе московских школьников на Всероссийской олимпиаде по химии, которая состоялась 4 апреля в Архангельске.
По словам мэра города, столичные школьники получили семь дипломов победителей и стали абсолютными победителями среди 10 и 11 классов на состязаниях.
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