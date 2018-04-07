Меньше — не значит дороже

В последнее время в СМИ активно обсуждаются поправки в федеральные образовательные стандарты. Экспертное сообщество говорит о необходимости сократить перечень учебников, который в настоящее время сильно «раздут». Отдельные критики утверждают, что сокращение может привести к повышению стоимости учебников.

«В настоящее время в перечень входят 1377 учебников, включая региональные и предназначенные для ребят с ограниченными возможностями здоровья, — заявлял ранее замминистра образования и науки Павел Зенькович . — А столь значительное количество не может обеспечить должного качества, в результате чего в учебниках встречаются серьезные ошибки и неточности, что вызывает серьезную критику».

Совершенно очевидно, что обсуждаемые сейчас изменения стандартов потребуют от издательств переработки большинства учебных материалов. И, как следствие, расходы на эту самую переработку. Специалисты уверены, что на стоимости книг это никак не скажется. Опыт показал, что и ранее в связи с сокращением федерального перечня цена не росла.

«Из-за чего должна вырасти цена на учебники? С какой стати? — задается вопросами Евгений Кривоногов, финансовый директор ООО «Школьный учебник» ( г. Новосибирск ). — Вот берем статистику за 2014 год. Я взял свою выручку в рублях, разделил на количество экземпляров. И за 2017 год выручку разделил на количество проданных экземпляров. У меня рост получился меньше инфляции. Наверное, можно сказать, что мы стали меньше учебников продавать и больше «шлейфа». Школы стали брать раза в полтора дешевле, чем в 2014-м. Только тогда бюджетных денег не было, родители все покупали за свой счет. От издателя до родителя было 3-4 посредника. Теперь государство покупает у издателя напрямую, или по 44-ФЗ, где цена еще ниже. То есть часть денег посредника уходит к издателю, в результате чего появляется возможность улучшить издаваемый продукт».

По мнению специалиста, сократить ассортимент учебников необходимо, тогда и проблем с экспертизой маленьких издательств удастся избежать.

С позицией издателя согласен и профессор Эльчин Гашимов, первый заместитель директора Центра развития образования г. Самары

Он считает, что сокращение федерального перечня учебников — очень важный вопрос, который на сегодняшний день обсуждается педагогической общественностью, в том числе в Самаре и Самарской области . «В принципе сегодня такая аховая ситуация, потому что издано учебников очень много. На мой взгляд и взгляд моих коллег, все-таки должен быть какой-то определенный набор, минимизированное количество учебно-методических комплексов».

Профессор считает, что удорожания учебников в связи с сокращением их перечня быть не может. Все равно останется 2-3-4 учебно-методических комплекса, при этом важно понимать, что будет бюджетное финансирование.

Реализацию единого стандарта обучения в школах поддержали и россияне. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ , — 84% жителей нашей страны разделяют мнение о необходимости создания в российских школах единого образовательного пространства.

Инициативу по введению основного учебника по каждому из предметов школьной программы (при сохранении других пособий для более углубленного изучения) поддерживает 70% граждан (против высказываются 25%).

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