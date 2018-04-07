Названы 10 самых высокооплачиваемых профессий для тех, кто ненавидит стресс 

Рейтинг основан на базе данных профессий Министерства труда США (Occupational Information Network, O*NET). Составители списка выбрали те профессии, чей среднегодовой доход составляет более $90 тысяч (выше 5,22 млн рублей в год или 435 тысяч рублей в месяц) и которые имеют минимум необходимости сталкиваться со стрессовыми ситуациями.
O*NET оценивала наличие стресса в решении задач у разных профессий, ранжируя его важность от 1 до 100 баллов. Так, профессии, которые должны постоянно принимать критику и эффективно справляться с высоким стрессом на своих рабочих местах по этой шкале набирают от 90 до 100 баллов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса в решении рабочих задач:
Инженер топливных элементов (50 баллов) — $114735 (годовая зарплата)
Политолог (61) — $134276
Преподаватель экономики в вузе (62) — $146830
Астроном (62) — $143396
Разработчик ПО (65) — $146830
Гидролог (66) — $108555
Инженер-технолог (67) — $149575
Художественный руководитель (69) — $132688
Инженер-химик (71) — $135251
Преподаватель психологии в вузе (71) — $103260
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