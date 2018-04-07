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Об итогах проверки школ и детсадов
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Об итогах проверки школ и детсадов 

ТВ-МИГ 45 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Завершены проверки пожарной безопасности школ и детских садов областного центра. Итоги работы комиссии подвели сегодня в городском управлении образования.
На большом совещании присутствовали руководители образовательных учреждений, представители ЧОПов, надзорные органы, чиновники. Елена Малик — начальник городского управления образования — подняла вопрос безопасности учебных образований, качества работы сотрудников охранных предприятий. Кроме того, обсудили и промежуточные результаты обследований.
Городские чиновники подчеркнули необходимость проведения постоянных инструктажей, изучения существующей нормативной базы и проверки знаний сотрудников ЧОП. Школам и детсадам порекомендовали провести дополнительные, но уже самостоятельные учения, чтобы выявить «слабые места» во время возникновения чрезвычайных ситуаций.
«За 2016-2017 года в детских садах и школах не было ни одного пожара. И эта статистика не может не радовать», — отметил Борис Беликов, начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира».
Напомним, что внеплановую ревизию систем безопасности в школах, детских сада и учреждениях культуры инициировал лично глава администрации города Владимира Андрей Шохин.
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