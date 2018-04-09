1 сентября школа №46 в Ижевске примет первых учеников

Ижевск. Удмуртия . Новую школу №46 в переулке Прасовском в Ижевске откроют 1 сентября. В первые классы набрали уже 75 ребят, сообщает пресс-служба города.

В каждой параллели сформировали по два класса. Дополнительный набор учеников начнется после 25 мая.

Строительство школы началось в 2016 году в рамках федеральной программы «Развитие образования». Общая стоимость работ составила около 433 млн рублей. В школе оборудовали стационарные и мобильные лингафонные кабинеты, интерактивные панели, 3-D принтеры и другое современное оборудование.

В настоящее время осталось благоустроить территорию вокруг школы — уложить асфальт, посадить деревья и клумбы.