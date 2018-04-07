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Петербургские школьники демонстрируют все более высокий уровень знаний на конкурсе «Китайский мост»
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Петербургские школьники демонстрируют все более высокий уровень знаний на конкурсе «Китайский мост» 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Санкт-Петербург, 6 апреля /Синьхуа/ — Петербургские школьники с каждым годом демонстрируют все более высокий уровень знаний китайского языка и культуры, сказала сегодня директор школы «Конфуций» Хань Даньсин на 11-м региональном этапе конкурса «Китайский мост» в Санкт-Петербурге.
В этом году конкурс состоял из группового и индивидуального этапов. Во время конкурса творческих заданий школьники исполнили костюмированные представления, танцы, песни и стихи на китайском языке. Победительницей индивидуального конкурса стала Юлия Бузакова, группового — команда школы «Конфуций».
Кроме того, на мероприятии были награждены победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку, которая проводится с 2016 года. —0—
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