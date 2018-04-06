Столичные колледжи проведут дни открытых дверей для школьников

Колледжи столицы проведут для школьников и их родителей дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя».

Учащиеся познакомятся с актуальными образовательными направлениями, высокотехнологичным оборудованием, возможностями профессионального обучения, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Мероприятия пройдут 7, 14, 21 и 28 апреля на более чем 200 площадках. Ребята узнают о профессиях будущего FutureSkills, посетят мастер-классы, встретятся с успешными выпускниками и чемпионами WorldSkills, JuniorSkills и «Абилимпикс».

Школьникам также расскажут об особенностях трудоустройства и программах дополнительного образования.

Зарегистрироваться на день открытых дверей, а также узнать подробнее о мероприятиях можно здесь.

Ранее сообщалось, что для учеников московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет заработала арт-лаборатория.