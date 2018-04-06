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В Тольятти восстановят консерваторию
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В Тольятти восстановят консерваторию 

ТРК Губерния 2 часа назад
Спасти Тольяттинскую консерваторию. В стране она была единственной, которая находится в городе, не являющимся областным центром. Студенты участвовали в фестивалях, становились лауреатами международных конкурсов. Напомним, 4 года назад Тольяттинская консерватория потеряла аккредитацию. В январе Рособрнадзор приостановил лицензию. Сейчас в министерстве культуры Самарской области и администрации Тольятти готовят «дорожную карту», чтобы исправить ситуацию.
Владислав Ляшов впервые балалайку взял в руки в музыкальной школе. О юном талантливом исполнителе заговорили сразу. Потом закончил колледж и поступил в Тольяттинскую консерваторию. Однако так и не закончил. В январе этого года Рособрнадзор приостановил лицензию. Сейчас молодой музыкант учит детей премудростям игры на народном инструменте, а учебу продолжает в Магнитогорской консерватории. Признается, что хотел бы получать образование в родном городе: «Это очень удобно, когда в одном заведении идут три структуры. Это для меня был очень хороший выход, что я получаю среднее образование и тут же перехожу на высшее образование, продолжаю учиться с теми же педагогами, это удобно. А не то, что ты переводишься, новые педагоги, тебе привыкать надо. Тяжело, конечно. И финансово тоже — поездка плюс проживание. Там, конечно, стипендию платят, но в лучшем случае получается 1 билет в одну сторону».
Вместе с Владиславом еще три студента перешли учиться в Магнитогорскую консерваторию. Один — в Астраханскую. В школу искусств из консерватории перешло 56 педагогов и 7 человек из профессорско-преподавательского состава. Среди них и Дина Баязитова, она преподавала теоретические дисциплины с 1998 года: «Традиции, которые здесь существуют, опыт, который есть у преподавателей и те наработки и инновационные, и методические, какие хотите, они все безусловно… Это было бы большой потерей для города, если бы город этого лишился. И мы надеемся, что консерватория возобновит свое существование. Это необходимо, это необходимо всем».
Сейчас делается все, чтобы консерваторию сохранить. В администрации Тольятти разработали «дорожную карту». «Для осуществления всех положенных по закону выплат при сокращении штата и оплаты труда работников, оставшихся в штате, для подготовки к получению лицензии необходимо выделить 11,9 млн рублей. И вторая часть — эта та цифра, которая необходима для получения лицензии, выполнения всех требований четко, чтобы мы получили эту лицензию, это сумма около 15 млн рублей», — пояснила заместитель главы г. о. Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова.
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил: «При нынешней бюджетной обеспеченности город не в состоянии в полном объеме финансировать деятельность консерватории. Но по данному вопросу вы знаете позицию губернатора, он об этом говорил, в том числе и в эфире. Область возьмет на себя поддержку финансовую. Совместно нам все-таки удастся Тольяттинскую консерваторию сохранить, возродить». Предполагается, что новый набор будет в 2019 году.
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